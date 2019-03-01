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Yaramazlara biraz batar!

Tanzim yetmedi, İstanbul’da gıda fiyatları şubatta da arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da perakende gıda fiyatları tanzim satışlarına rağmen şubatta yüzde 1.45 arttı.

Fotoğraf: Reuters

İTO’nun her ay açıkladığı İstanbul enflasyonuna ilişkin verilere göre perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 0.98, yıllık yüzde 18.37 arttı. Toptan fiyatlarda ise aylık artış yüzde 0.95, yıllık artış ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

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İstanbul’da perakende fiyatlar şubat ayında sağlıkta yüzde 3.06, gıdada yüzde 1.45 artarken, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.79, konut harcamalarında yüzde 0.68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.34 artarken, giyimde ise yüzde 1.27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.03 azaldı, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Toptan fiyatlar ise aynı dönemde bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 3.48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.62, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.30, mensucat grubunda yüzde 0.11 artarken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4.04 azaldı.

Hafta içinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) da Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını duyurdu.

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Yıllık enflasyon 19.9’a gerileyebilir

Reuters’ın toplam 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Ocak ayında gıdada yaşanan sert artışların ardından tanzim satışlarının başladığı şubatta aylık bazda yüzde 0.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.9’a sınırlı gerilemesi bekleniyor.

Tanzim fiyatları TÜİK hesaplarında yok

TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini 4 Mart’ta saat 10:00’da açıklayacak. Tanzim satışları TÜİK fiyat mekaniğinde yer almasa da market fiyatlarını düşürmesi nedeniyle gıda fiyatlarında yıllık bazda bir düşüşü desteklemesi bekleniyor.

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