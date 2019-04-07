Tanzim satışta ‘soğan kıtlığı’ başladı: Tanzimsiz raflarda fiyat 10 liraya dayandı

Sebzede tanzim satışlarının seçimin hemen öncesinde sokaktaki standlardan büyük marketlere taşınmasıyla birlikte yükselen ulaşılabilirlik ve talep nedeniyle ‘yok satmaya’ başlayan kuru soğanın fiyatı patladı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, Mersin Hali’nde kilosu 5.50, İstanbul Hali’nde ise 6.50 lira olan kuru soğanın fiyatı tanzim satışlar nedeniyle iki liraya düşünce halk, süpermarketlere hücum etti. Kuru soğan market raflarında bulunamamaya başmadı. Online satış listelerinden de çıkarılan kuru soğanın ‘tanzim satışı’nda kelimenin tam anlamıyla kıtlık var.

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Üzerinde tanzim satış koşulu bulunmayan küçük marketlerde ise kuru soğanın kilosu 7 ile 9.95 liradan satılıyor. Yetkililer, bir ay sonra birçok üretim bölgesinde kuru soğan sökümlerin başlamasıyla birlikte fiyatların düşüşeceğini düşünüyor.