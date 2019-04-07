Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tanzim satışta ‘soğan kıtlığı’ başladı: Tanzimsiz raflarda fiyat 10 liraya dayandı

Sebzede tanzim satışlarının seçimin hemen öncesinde sokaktaki standlardan büyük marketlere taşınmasıyla birlikte yükselen ulaşılabilirlik ve talep nedeniyle ‘yok satmaya’ başlayan kuru soğanın fiyatı patladı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, Mersin Hali’nde kilosu 5.50, İstanbul Hali’nde ise 6.50 lira olan kuru soğanın fiyatı tanzim satışlar nedeniyle iki liraya düşünce halk, süpermarketlere hücum etti. Kuru soğan market raflarında bulunamamaya başmadı. Online satış listelerinden de çıkarılan kuru soğanın ‘tanzim satışı’nda kelimenin tam anlamıyla kıtlık var.

Reklam

Üzerinde tanzim satış koşulu bulunmayan küçük marketlerde ise kuru soğanın kilosu 7 ile 9.95 liradan satılıyor. Yetkililer, bir ay sonra birçok üretim bölgesinde kuru soğan sökümlerin başlamasıyla birlikte fiyatların düşüşeceğini düşünüyor.

Tanzim satışlarda tedarik sorunu: Sebze-meyve gelmiyor

Ankara’da tanzim çadırları toplanıyor

Pakdemirli: Zincir marketler de tanzim satış yapacak

Şubatta zam şampiyonu kıvırcık: Tanzim satışına rağmen salatalığın da fiyatı arttı

Tanzim yetmedi, İstanbul’da gıda fiyatları şubatta da arttı

Tanzim satışları Samsun’da pazarcıları isyan ettirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü duyurdu: Tıp fakültesinde tanzim manav açıldı

SON HABERLER

Rutkay Aziz: Kadınlara ve gençlere yaslanmayan bir hareket başarılı olamaz

Usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas şimdilerde George Orwell’in ünlü romanı ‘1984’ü sahneye taşıyor ve romanın iki ana karakteri Winston ve O’Brian’a hayat veriyorlar. Taner Barlas ve Rutkay Aziz’le 50 yılı deviren sanat hayatlarına, yeni oyunlarına ve gündelik yaşamın gerçeklerine dair sohbet ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...