Tanzim satışları Samsun’da pazarcıları isyan ettirdi

Samsun’da yedi tanzim satış noktasının açılmasıyla birlikte pazarcılar da fiyat düşürdü. Zarar ettiklerini ve mağdur edildiklerini söyleyen pazarcılar “Esnafı sildiler, aç kaldık” diye konuştu.

Fotoğraf: Twitter

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, kötü hava koşullarına rağmen tanzime giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Tanzim satış çadırlarında elma 3 TL, soğan 2 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, biber 6 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, nohut 5,5 TL, yeşil mercimek 4,5 TL’den satıldı.

“Bize de tanzim fiyatından versinler”

Tanzim satışlarından sonra pazarcılar da fiyat düşürdü.

Bir kilo patlıcandan sadece 50 kuruş kazandığını dile getiren pazarcı Mürteza Alper, şunları söyledi: “İnsanların düşündüğü gibi karımız olmuyor. Madem tanzim çadırları kurdular, o zaman tanzime verdikleri fiyata bize de versinler. Onlar 2 liraya satabiliyorsa, ben de satayım.”

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Vatandaşlar ise büyük market ve manavların da fiyatları indirmesi gerektiğini söyledi.