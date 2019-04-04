Tanzim satışlarda tedarik sorunu: Sebze-meyve gelmiyor

İstanbul büyükşehir belediyesinin kurduğu bazı tanzim satış noktalarında tezgâhlar boş kaldı. Tanzim noktalarındaki görevliler, ürünlerin marketlere de gönderilmeye başlaması nedeniyle iki gündür satış noktalarına sebze ve meyve gelmediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için tanzim satış noktalarını hayata geçirmeye başlamıştı. Ankara’nın Sincan ilçesinde ise tanzim satış çadırları seçimin ertesi günü kaldırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, tanzim satışların Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM marketlerinde de yapılacağını söylemişti.



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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul’un Aksaray ve Eminönü ilçelerindeki tezgâhlara iki gündür sebze ve meyve gelmiyor.

Eminönü’ndeki tanzim satış tamamen kapalıyken, Aksaray’daki satış noktası açık ancak sadece nohut ve mercimek satışı yapılıyor.

Çadırın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar saatlerce ürünlerin gelmesini bekledi.

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Öte yandan Mecidiyeköy’deki tanzim noktasında satışların normal bir şekilde devam ettiği görüldü.

5 Haziran’a kadar sözleşme var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 28 Şubat 2019 tarihinde ‘Tanzim satış hizmet alımı’ ihalesine çıkmış, İBB şirketlerinden Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme 5 Haziran 2019 tarihinde bitiyor.



