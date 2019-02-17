Tanzim satışlar nedeniyle marketler zararına satışa başladı: İflaslar kapıda

Perakende sektörü temsilcileri, hükümet baskısı ve rekabet için buna mecbur kaldıklarını, böyle devam ederse iflas edeceklerini söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. Hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağlamıştı.



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Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, perakende sektörü yetkilileri, belediyelerin kira, personel, elektrik, vergi gibi giderleri olmadığının altını çizdi.

Perakendeciler tanzim uygulamasını ‘seçim yatırımı‘ olarak değerlendirdi.

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‘Başka ürünlerin fiyatı artıyor’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise birçok üründe tekel haline gelen zincir marketlerin tanzimlerin ardından bazı ürünlerde büyük indirimlere gitmek zorunda kaldığını belirtti.



Marketlerin son aylardaki hayat pahalılığında sorumlulardan biri olduğuna işaret eden Ağaoğlu, zararına satışlar nedeniyle marketlerin başka bazı ürünlerde fiyat artışına gittikleri yönünde tüketicilerden birçok şikâyet mektubu aldıklarını dile getirdi.









