Tanzim döneminde Tarım-ÜFE yüzde 27.33’e yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) tanzim satışlarının devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75 artışla yıllık yüzde 27.33 düzeyine ulaştı. Sebze fiyatları sadece martta yüzde 3.31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünlerinde fiyatlar yüzde 1.88, ormancılık ürünlerinde yüzde 5.19 artarken, balıkçılıkta ise yüzde 4.71 azaldı.

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Martta endekste kapsanan 81 üründen 48’inin fiyatları artarken, 27 ürünün fiyatı düştü. Altı ürünün fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

Aylık en fazla artış yüzde 6.62 ile çok yıllık bitkisel ürünlerde gerçekleşirken, tek yıllık bitkisel ürünlerde Tarım-ÜFE yüzde 1.42 arttı. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde Tarım-ÜFE yüzde 0.63 arttı.

Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 7.96, çeltik yüzde 3.46, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 0.62 arttı.