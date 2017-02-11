Tanzanya’da yanlış çeviri yapan rehber gözaltına alındı

Tanzanya’da bir safari parkında bir turistin Tanzanyalıları öven sözlerini tamamen çarpıtan rehber gözaltına alındı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre safari parkındaki bir turistin “Tanzanyalılar muhteşem insanlar” sözlerini rehber “Tanzanyalılar, açlıktan şikayet etmekten vazgeçsin” diye çevirdi. Bunun üzerine rehber, turizm bakanının talimatıyla, ülke imajına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ancak adı açıklanmayan rehbere henüz hiçbir suç isnat edilmiş olmasa da olayın videosunun internette viral olmasıyla birlikte rehberin siber suçlarla mücadele yasasını çiğnemekten cezalandırılabileceği belirtildi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli geçen ay halka ‘açlıktan sızlanmaktan vazgeçmeleri’ çağrısında bulunmuştu.

Konuşmanın dökümü

Bir Kenya gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda turistle rehber arasındaki diyalog şöyle:

Turist: Merhaba. Tanzanya ziyaretim çok güzel geçti. Harikaydı. İnsanlar dost canlısı ve muhteşem. Burada olmaktan çok mutluyum. Doğa güzel, hayvanlar olağanüstü.

Rehber (tercüme ediyor): Siz Tanzanyalılar, sürekli açlıktan şikayet ediyorsunuz. Evlerinizde çiçekler varken, ‘Açız’ diye ağlıyorsunuz. Çiçekleri kaynatıp neden suyunu içmiyorsunuz? Sürekli açlıktan şikayet etmek hoş bir şey değil.

Turist: Başka yerdekilerinin aksine buradaki hayvanların çeşitliliği ve insanlar inanılmaz. Tek kelimeyle harika.

Rehber: Cumhurbaşkanınızın size yemek yapmasını istiyorsunuz. Cumhurbaşkanını aşçı mı sanıyorsunuz? Biraz çalışın, elbiselerinizi kaynatın ve yiyin.

Turist: İnsanın tüm hayatı boyunca bunu yaşaması çok güzel. Olağanüstü ve güzel. İnanılmaz, tam anlamıyla harika bir şey.

Rehber: Ülkenin her köşesinde artık çalışmaya başlayın. Cumhurbaşkanı devletin işlerini bırakıp size yemek pişiremez. Yemeğinizi kendiniz yapın.