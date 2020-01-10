Tansiyonun azalmasıyla piyasada iyimserlik hakim, Merkez’in faiz kararı bekleniyor

ABD-İran gerilimi başta olmak üzere Ortadoğu’daki tansiyonun azalmasıyla küresel piyasalarda yeniden ekonomi gündemine odaklanıyor.

Fotoğraf: Reuters

İç piyasada yön belirleyici olarak Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki hafta faiz kararı ön plana çıkarken dış piyasalarda ise Çin-ABD ticaret gelişmeleri takip ediliyor.

Reklam

ABD Başkanı Donald Trump Çin ile ticaret anlaşmasının 15 Ocak’tan ‘kısa bir süre sonra’ imzalanabileceğini söyledi.

Dolar/TL İran-ABD geriliminin azaldığı fiyatlamasıyla 18 Aralık’tan beri ilk kez 5.8585’e gerilerken, dün BIST-100 endeksi yüzde 4.5, bankacılık endeksi ise yüzde 6.7 yükselişle günü tamamladı.

Tahvil getirileri ise verim eğrisi genelinde yaklaşık 30 baz puan geriledi.

Reklam

İran, ABD’nin general Kasım Süleymani’yi öldürmesine karşılık Irak’ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenlemişti. ABD ise buna tepki olarak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. ABD açıklamalarının askeri karşılık yerine ekonomik yaptırıma işaret etmesi küresel piyasada güçlü bir iyimserliği beraberinde getirmiş durumda.

Lira dün benzer para birimlerinden açık ara pozitif ayrışarak dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.

Dolar/TL tansiyonun azalması öncesi 6 seviyesine yaklaşarak yedi ayın zirvesinde seyrediyordu. Geçen yıl dolar karşısında yüzde 11 değer kaybeden lira yıl içinde oldukça dalgalı bir seyir izledi.

Dolar/TL yıl sonunda 5.95 civarında oldukça dar bantta seyretmiş, 5.9885’e kadar yükselmişti. Dün güne 5.92 civarında başlayan dolar/TL gün içinde de düşüşünü sürdürdü. En düşük 5.8585 test edilirdi. Kur bu sabah saat 10:23’de 5.88 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL gün içinde 6 seviyesini en son 30 Mayıs 2019’da görmüştü. Kur 5.85’in altını ise en son 17 Aralık 2019’da görmüştü.

Bir bankanın döviz masası işlemcisinin değerlendirmesi şöyle: “Piyasalar yıla oldukça kötü başlamıştı. Hacimlerin daha zayıf olduğu bu dönemde riskten kaçış piyasaları oldukça kötü etkilemişti. Endişeler Ortadoğu’da savaş riski idi. Şimdi ise bu risk neredeyse bitmiş görünüyor. Piyasalar şimdi daha çok ABD-Çin ticaret anlaşmasına odaklanacak içeride ise en önemli gündem TCMB’nin faiz kararı görünüyor.”

MB’nin 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından azalan reel getiri ve MB’nin önümüzdeki dönemdeki faiz adımları da lirada takip edilen bir unsur olmaya devam ediyor. Libya’daki süreç de piyasada yakından takip ediliyor.