Tansiyon, akciğer, böbrek ve rahminden rahatsız: 78 yaşındaki kadına tahliye yok

Geçen yıl ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan 78 yaşındaki Sise Bingöl’ün sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

Ancak mahkeme, yüksek tansiyon, akciğer, böbrek ve rahim rahatsızlıkları bulunan yaşlı kadının hastalıklarının hayati tehlike arz etmediğini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti.

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BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre 78 yaşındaki Sise Bingöl, Muş’un Varto ilçesine bağlı Badan köyüne Nisan 2016’da yapılan bir baskında üç kişiyle birlikte ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanarak Muş F Tipi Cezaevi’ne kondu. Haziran 2016’da yapılan ilk duruşmadaysa hastalığı göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ancak Nisan 2017’de devam eden davada Bingöl’e ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek‘ iddiasıyla dört yıl iki ay hapis cezası verildi. Bingöl ve aynı suçlamadan yargılanan oğlu tutuklanarak Muş Cezaevi’ne gönderildi.

Bingöl’ün avukatı Gülşen Özbek ve ailesi, başta yüksek tansiyon olmak üzere Bingöl’ün akciğer, böbrek ve rahim ile ilgili farklı hastalıklarının olduğunu, bunlardan bazılarının da sağlık raporuyla belgelendiğini söyledi. Ancak Bingöl’ün şartlı tahliyesi için bir yıl yedi ay daha hapiste kalması gerekiyor. Üstelik hem ilerleyen yaşı hem de hastalıkları için yapılan tahliye talepleri reddedilmiş durumda.

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Bingöl’ün kızı, yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kalmış olmasının hem annesinde hem de kendilerinde büyük bir umutsuz lukyarattığını belirterek “Bir yıldan fazladır uğraşıyoruz ama artık ne annemde ne bizde tahliye olacağına dair umut kaldı. Çok yorulduk. Verilen hapis cezasını tamamlatacaklar. Oradan ya kendisi çıkacak ya da ölüsü” diye konuştu.

Avukat Özbek de ilerleyen yaşı ve birçok hastalığından dolayı müvekkilinin kalan süreyi hapiste geçirebilmesinin çok zor olacağını savundu. Özbek, Tarsus Devlet Hastanesi’nin Bingöl için hastalıklarının hayati tehlike arz etmediği yönünde sağlık raporu verdiğini ve tahliye talebinin infaz hakimliği tarafından reddedildiğini belirtti.

‘Cumhurbaşkanının af yetkisi var’

Avukat, hakimliğe sunulan sağlık raporunu eleştirerek, “Sise Ana’nın birkaç hastalığına tanısı bile konulmamış. Bilimsel ölçülerden uzak bir rapor” dedi.

Özbek sözlerine şöyle devam etti: “Cezaevinde kalmasına engel bir hal yoktur raporu veriliyor. Bu rapor tıp etiğine yakışmıyor. Biz bir de Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için itiraz etmek istiyoruz ama Sise Ana artık istemiyor. Çünkü Cezaevi’nden hastaneye götürülürken saatlerce ring aracında bekletiliyor, kişisel ihtiyaçları bile çok zor karşılanıyor. Bu yüzden bu koşullarda bir daha hastaneye de gitmek istemediğini söyledi. Oysa herhangi bir sağlık raporu almaksızın yaşından dolayı bile olsa tahliye edilmesi lazım.”

Avukat, cumhurbaşkanının hasta ve yaşlılar için af hakkı olduğunu da hatırlattı: “Ama biz şimdiye kadar daha çok mahkeme üzerinden talepte bulunduk… ‘Kocama nedeniyle tahliye edilmesi gerekir’ diye bir yasal hüküm var. Yeni bir talepte bulunacağız, yine reddedilirse Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız.”

İnsan Hakları Derneği, geçen hafta Diyarbakır’da yaptığı basın açıklamasında Türkiye’deki cezaevlerinde 402’si ağır, 1154 hasta tutuklu bulunduğunu açıklamıştı.