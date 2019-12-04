Tanrıkulu ‘Alevilere ayırımcılık’ dedi, MHP vekilleri saldırdı: ‘İt’ tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP Grubunun Alevilere yönelik gerçekleşen sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması için Meclis başkanlığına verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı. Önergeye ilişkin konuşma için kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Alevi vatandaşlara karşı ayrımcılık yapıldığını öne süren konuşmasına MHP’li vekil Olcay Kılavuz, müdahale etti ve Tanrıkulu’na hakaret etti. Çıkan tartışmada MHP’li vekil Cemal Enginyurt, Tankırulu’nun ‘it’ dediğini iddia etti, Tankıkulu ise bunu yalanladı.

Kamusal hizmetlerde Alevi yurttaşlara yönelik ayrım yapılıyor mu yapılmıyor mu gelin araştıralım…https://t.co/ifrlGIVlDS Reklam

— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) December 4, 2019

Tanrıkulu, konuşmasında şunları söyledi: “Şu anda kamusal hizmetlere girmede ve kamusal hizmetlerde yükselmede Alevi yurttaşlarımıza ayrımcılık uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Gelin araştıralım. Son zamanlarda kaç yurttaşımız hakim olmuştur, savcı olmuştur? Kaç valimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Kaç büyükelçimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır?Bu siyasal tercih Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısındadır. Eğer Türkiye’de birliği ve beraber yaşamayı savunuyorsak bundan vazgeçmeliyiz ve Parlamento olarak bu yurttaşlarımızın kamusal yaşamda uğradıkları ayrımcı uygulamayı burada araştırmak zorundayız.”

Bu sırada MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Tanrıkulu’na konuşmasına sırasından müdahale ederek “Ayrımcılığı sen yapıyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Terbiyesiz herif. Utanmaz herif. Senin bu millete düşmanlığın var” dedi. Bunun üzerine Sezgin Tanrıkulu “Bakın, esaslı bir konuyu konuşuyoruz. Bir tek kelime kimseye hakaret ettim mi ben? Bir tek kelime hakaret ettim mi kimseye? Bunu bile dinlemekten acizsiniz. Utanmazlar” deyince, MHP sıralarından da tepki geldi. MHP milletvekillerinin kürsüye doğru Sezgin Tanrıkulu’nun üzerine yürümesi sonucu Meclis Başkanvekili Levent Gök birleşime ara verdi.

‘İt değil, git dedim’

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Sezgin Tanrıkulu’nun ‘it’ dediğini iddia etti. Enginyurt, “Eğer it dediysen itin babası sensin Sezgin” diye bağırdı. MHP’li Enginyurt, milletvekilleri tarafından güçlükle sakinleştirilirken CHP’li Tanrıkulu kürsüye doğru yürüyenleri görünce ‘git’ dediğini söylediğini belirtti.

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Alevi Yurttaşlara uygulanan sistematik saldırılar üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyorum https://t.co/7HvzKujGrg — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) December 4, 2019

Verilen aradan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu’na konuşmasının son kısımlarında çok fazla laf atıldığını belirterek “O sırada Sezgin Bey kürsüdeydi, kürsüye doğru yürümeler olunca ben koştum, koluna girdim, giderken kürsüye yürüyenleri görünce kendisinin biraz önce ifade ettiği gibi ‘Git‘ diye ifade kullandı. Hiçbir milletvekili bir harf eksiğiyle o kelimeyi kullanmaz, kullanmamalıdır, kullanmadık” dedi.