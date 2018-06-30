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Yaramazlara biraz batar!

Tanrıkulu’ndan yeni kabineye bakan ‘önerisi’: Favorim bu yiğit!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son günlerde CHP’yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepkisini ‘kabine önerisi’yle gösterdi.

Tanrıkulu, seçimden sonra yeni kurulacak kabineye, bir sokak röportajında ‘Laiklik elden gidiyeah’ demesiyle gündeme gelen Süleyman Çakır’ın bakan olarak alınmasını istedi.

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Soylu, asker cenazelerinde CHP’li il başkanlarının protokole alınmamasını talimatını vermesinin ardından CHP’lilerin tepkisini çekmişti.

CHP’liler, Soylu’nun sert çıkışlarını, yeni kurulacak kabinede yeniden bakan olma isteğine yormuştu.

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