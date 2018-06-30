Tanrıkulu’ndan yeni kabineye bakan ‘önerisi’: Favorim bu yiğit!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son günlerde CHP’yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepkisini ‘kabine önerisi’yle gösterdi.

Tanrıkulu, seçimden sonra yeni kurulacak kabineye, bir sokak röportajında ‘Laiklik elden gidiyeah’ demesiyle gündeme gelen Süleyman Çakır’ın bakan olarak alınmasını istedi.

Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı için favorim bu yiğit! O da Süleyman, O da Karadenizli, O’nun da belagati iyi! Üstelik samimi ve takva sahibi. Neden olmasın! pic.twitter.com/f0DCYpwTkk

— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) June 30, 2018