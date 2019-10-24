Tanrıkulu’ndan partisine Suriye ve HDP eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kapalı toplantıda partisine sert eleştiriler yönelttiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

CHP, dün basına kapalı olarak Meclis grubu toplantısı yaptı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Suriye’de güvenli bölge anlaşmasıyla son bulan Barış Pınarı Harekatı’ydı.

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Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin kulis haberlerine göre Suriye ve HDP konusunda tartışmalar yaşandı. Tanrıkulu’nın partisini eleştirdiği öne sürüldü.

Suriye ve Irak’taki sınır ötesine asker gönderme tezkelerine “Evet” denmesini eleştiren CHP’li vekil, harekattaki son noktada ‘AKP’nin kazandığını, CHP’nin kaybettiğini’ söyledi.

Tanrıkulu, belediyelerine kayyım atanarak başkanlarına idari işlem yapılan HDP için daha fazla ses çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Vekilin, bu konuda komisyon kurulmasını önerdiği de kaydedildi.