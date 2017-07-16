Tanrıkulu’ndan ‘kayyım raporu’: Madde madde ‘hafıza silme’ operasyonu

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Doğu illerinde belediyelere atanan kayyımların faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporda, “Kayyımların icraatları iktidarın Kürt sorunu konusunda geldiği noktanın özeti mahiyetindedir” dedi.

Son dönemde bilhassa belediyelerin kültürel alanda kentlerdeki izleri silmesi tepkiyle karşılanırken, Tanrıkulu Eylül 2016 tarihinden itibaren DBP’li belediyelere atanan kayyımların faaliyetlerini merceğe aldı.

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Kayyımların, bölgedeki çeşitli heykel, anıt, dikit veya sembolleri yıkmasının hafıza silme ve asimilasyonu güncel politika haline getirme çalışmaları olarak niteleyen Tanrıkulu, raporunda iktidara şu soruları yöneltti: “AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın her seçim propagandasında adını ağzından düşürmediği Ehmedê Xanî’nin anıtını yıkan kayyım bölgede kimi temsil etmektedir? Tıpkı Nazım Hikmet gibi, Kürtlerin milli şairi olan Cegerxwîn ismine tahammül edemeyip tabelasını söken kayyım bölgede kimi temsil etmektedir? Diyarbakır’ın tarihi mirası olan Dört Ayaklı Minare’nin zedelenmesine basın açıklamasıyla tepki gösterdiği sırada katledilen insan hakları savunucusu, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ismini parktan sildiren kayyım bölgede kimi temsil etmektedir? 12 yaşında, 13 kurşunla, babasıyla birlikte katledilen Uğur Kaymaz’ın, eski milletvekili Ortan Doğan’ın, Roboski’de katledilen 34 köylünün anıtını söktüren kayyımlar bölgede kimi temsil etmektedir?”

Tanrıkulu’nun ‘iktidarın Kürt sorunu konusunda geldiği noktanın özeti’ diye nitelediği kayyımların, raporda da aktarılan, akıllara kazınan icraatları şöyle:

12 Eylül 2016

Ağrı-Diyadin Belediyesi’nin tabelasındaki Kürtçe isim silindi.

13 Eylül 2016

Kayyımın Diyadin Belediyesi’nden kaldırdığı Kürtçe tabela tekrar asıldı.

13 Eylül 2016

Kayyım atanan Derik Belediyesi’nin üç dilli tabelası kaldırıldı, bayrak asıldı.

8 Aralık 2016

Sur Belediyesi’ne atanan kayyım Ermenice ve Süryanice tabelayı kaldırdı.

22 Aralık 2016

Diyarbakır’da kayyım Cumali Atilla yeni tabela önünde poz verdi.

08 Ocak 2017

Diyarbakır’da DBP’li Kayapınar Belediyesi’nin yaptırdığı ‘Roboski Anıtı’nı kayyım kaldırdı.

25 Ocak 2017

Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, katledilen çocukların heykellerini kaldırdı. Heykelde Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, Berkin Elvan, Bedran Encu, Çetin Encu, Erkan Encu, Bezat Özer, Enes Ata, İbrahim Aras, Ümit Kurt ve Nihat Kazanhan’ın isimleri ve yaşları yazıyordu.

25 Şubat 2017

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki eski milletvekili Orhan Doğan’ın heykeli ile saat kulesi, kayyım Ahmet Adanur’un talimatı üzerine kepçelerle yıkıldı.

01 Mart 2017

DBP’li Kayapınar Belediyesi’ne hükümetçe atanan kayyım tarafından belediyeye ait kütüphanedeki kitaplar sakıncalı bulunduğu için toplatıldı.

27 Mart 2017

Kayyımdan sonra şaibeli yangınla kül olan, Batman Belediyesi’nin 2006’da inşa ettiği Yılmaz Güney Sineması tamamen yıkıldı.

18 Mart 2017

Ahmed Arif’in Diyarbakır’da bulunan büstüne saldırı düzenlendi.

31 Mart 2017

Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel’in talimatıyla Mervani Parkı’nda bulanan ve Mervanileri simgeleyen kabartmalar söküldü.

11 Mayıs 2017

DBP’li Gürpınar Belediyesi’nin hurdaya çıkarılan halk otobüsünü dönüştürerek açtığı Şair Niyazi Sönmez Kütüphanesi kayyım tarafından kapatıldı.

19 Mayıs 2017

Van’ın Çatak Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare için basın toplantısı yaptığı sırada vurularak hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin isminin verildiği parkın adını değiştirdi.

11 Haziran 2017

Kızıltepe’de 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına ilçede öğretmen Kamuran Aydoğan tarafından yapılan heykel kayyım tarafından kaldırıldı.

25 Haziran 2017

Doğubayazıt Belediyesi’ne atanan kayyım Ulaş Akhan, Uluyol Mahallesin’de bulunan Ehmedê Xani Parkındaki Xanî’nin anıtını yıktırdı.

03 Temmuz 2017

Kayyım, ‘Dersim Belediyesi’ yazan tabelayı kaldırdı.

13 Temmuz 2017

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından 10 Nisan 2010 tarihinde açılan Cegerxwîn Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nin tabelası indirildi. Tepkiler üzerine tabela daha sonra tekrar yerine asıldı.

11 Ocak 2017

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) kadrosunda yer alan 31 oyuncunun sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verildi.

02 Şubat 2017

Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve halka kreş ile taziye evi olarak hizmet veren Cudi Taziye Evi belediyeye atanan kayyım tarafından yıktırıldı.

08 Şubat 2017

Kayyım olarak atanan Kaymakam Osman Doğramacı ‘Kadın Yaşam Evi’, ‘Kültür Evleri’ni ve Halk Ekmeği Fırını’nı kapatarak projeleri iptal etti.

02 Mart 2017

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardım amacıyla dağıttığı ‘gıda kartı’ belediyeye atanan kayyım tarafından iptal edildi. Karttan 1500 kişi faydalanıyordu.

26 Mayıs 2017

Van’ın Gürpınar ilçesi belediyesine atanan kayyım Osman Doğramacı kadına yönelik çalışmaları durdurdu, sağlık ocakları ve kadın evlerini kapattı. Kayyım, Kadın Yaşam Merkezi’ni, Xevasor Kadın Kooperatifine bağlı Tekstil Bölümünü ve yine bu kooperatife bağlı olan kadın lokantasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu KADEM’e devretti.

01 Haziran 2017

Vali İbrahim Taşyapan’ın kayyım olarak atandığı Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların her Perşembe günü belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması kararını iptal etti.

01 Haziran 2017

DBP’li Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın görevden alınıp tutuklanmasının ardından atanan kayyım, neredeyse tüm projeleri durdurdu.

11 Haziran 2017

Çatak’ta DBP’li belediye tarafından yapılan Körüklü Vadi Köprüsü, belediyeye atanan kayyım tarafından iş makineleriyle yıkıldı.

03 Temmuz 2017

Mersin Akdeniz Belediyesi’nde kadın projeleri bir bir iptal edildi.

Akdeniz Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten İŞTAR Kadın Merkezi ve kadın sığınmaevi kapatıldı. Kadın Müdürlüğü’nün ismi Kadın ve Aile Hizmet Müdürlüğü’ne dönüştürüldü.