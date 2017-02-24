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Yaramazlara biraz batar!

Tanrıkulu’dan Soylu’ya: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok

 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de iki haftadır haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğüne dair paylaşımı için kendisini ‘terör propagandası’ yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert çıktı: “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!”

Fotoğraf (arşiv): DHA

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı etiketleyerek “Gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye sormuştu.

Dün Erzurum’da bir toplantıda konuşan Bakan Soylu, önce Tanrıkulu’na yüklenmiş,  ‘teröristlerin arkasında’ olmakla suçlamıştı:  “Sen milletvekilisin, terör örgütünün uşağı değilsin. Lafınızı ve ölçünüzü bilin de konuşun. Teröristlerin arkasında olmayın. Alçakça PKK’lı teröristlere ne oldu diye soruyorsunuz. Siyaset yapacaksanız edeplice yapın.”

Soylu daha sonra Tanrıkulu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenmişti: “Şuramıza kadar geldi artık. Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar.”

‘Vatan-millet-sakarya’yla suçunuzu örtemezsiniz’

Twitter hesabından Soylu’ya yanıt veren Tanrıkulu şöyle yazdı: “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar! Yaşlı bir köylüye işkence yapıldığı iddiasına yanıt veremeyip ‘vatan-millet-sakarya’ söylemiyle suçunuzu örtemezsiniz!”

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Tanrıkulu’dan Soylu’ya: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de iki haftadır haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğüne dair paylaşımı için kendisini ‘terör propagandası’ yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert tepki gösterdi: “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!”

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