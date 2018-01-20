Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki PYD’ye yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak tanklar, Kilis’ten Suriye’ye geçti.

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi.

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Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez ilçesine geçti.

Tankların ardından bu kez de TIR’ların üzerinde, içinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin bulunduğu silahlı arazi araçları sınıra doğru geçiş yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” demişti.

Harekatla ilgili muhalefet liderlerini bilgilendiren Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı ortak açıklamada şunları kaydetmişti: “Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.”