Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tanklar Kilis’ten Suriye’ye geçti

Share16
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 17

 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki PYD’ye yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak tanklar, Kilis’ten Suriye’ye geçti.

Fotoğraflar: DHA/Can Erok

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi.

Reklam

Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez ilçesine geçti.

Tankların ardından bu kez de TIR’ların üzerinde, içinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin bulunduğu silahlı arazi araçları sınıra doğru geçiş yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Başbakan Binali Yıldırım, “Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” demişti.

Harekatla ilgili muhalefet liderlerini bilgilendiren Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı ortak açıklamada şunları kaydetmişti: “Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.”

Sınıra sevkiyat devam ediyor: Tankların ardından şimdi de ÖSO’ya ait arazi araçları

Suriye hükümeti Çavuşoğlu’nu yalanladı: Harekatla ilgili bilgilendirilmedik

TSK: Belirlenen 113 ‘PYD hedefi’nden 108’i vuruldu

Çavuşoğlu’na göre harekatta ‘tam isabet’ var: Suriye rejimine de bilgi verdik

Savaş uçakları PYD mevzilerini bombalıyor

Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde başlatılmıştır

TSK: Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı

Rusya’dan Afrin açıklaması: Askerlerimiz bölgeden çekildi


Share16
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 17

SON HABERLER

TSK: Belirlenen 113 ‘PYD hedefi’nden 108’i vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin harekatıyla ilgili, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD hedefinden 108’ini vurulduğunu açıkladı. TSK, hastanelere getirilen ölü ve yaralıların ‘tümünün PYD’li’ olduğunu belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...