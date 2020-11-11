Akdeniz’de tankerle çarpışan tekne alabora oldu: Dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan ‘Polatbey’ isimli balıkçı teknesi, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışması sonucu alabora oldu. Dört kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi kayıp.

Fotoğraf: AA

Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş’ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, 15 deniz mili açıkta, tekneyi alabora olmuş halde buldu.

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Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla balıkçılardan dördünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adana Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle dendi:

“11 Kasım saat 05:50’de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan beş kişiden dördünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.”

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Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, “Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey” diye konuştu.