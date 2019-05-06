Tankerden sızan petrolü alayım derken canlarından oldular

Batı Afrika ülkesi Nijer’in başkenti Niamey’de petrol taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama sonucunda 55 kişi öldü; 36 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Nijer Sivil Savunma Dairesi Müdürü Maj Boubacar Bako, petrol yüklü tankerin kentin havalimanına yakın bir yolda devrildiğini söyledi. Bako, bölge halkı sızmaya başlayan tankerdeki petrolü hortumlarla bidonlara doldurmaya çalışırken patlama olduğunu belirtti.

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Patlama anında petrol almaya çalışanların yanı sıra yoldan geçerken ne olduğunu merak edip duran sürücülerin de ölü ve yaralılar arasında olduğu açıklandı. İçişleri bakanlığı bölgedeki patlama sonucu çıkan yangının bazı evlere de sıçradığını duyurdu.

Başbakan ve bazı bakanlar patlamanın olduğu yerde incelemelerde bulunduktan sonra yakındaki hastanelere kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği açıklandı.