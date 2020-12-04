‘Tank palet’ tartışması: Bahçeli RTÜK’e ‘arka çıktı’, Habertürk ve Ciner’i eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habetürk’e ceza veren RTÜK’e arka çıkarken, kanalın sahibi Turgay Ciner’e de yüklendi.

Başarır ve Bahçeli.

RTÜK, 28 Kasım’da canlı yayınlanan programda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tank paleti fabrikasının bir bölümünün Katar’a satılmasını eleştirdiği sözleri sonrası Habertürk’e beş kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası vermişti.

Reklam

Twitter’dan paylaşımda bulunan MHP lideri, Başarır’ın ‘Türk ordusuna alenen hakaret ettiğini’ savunurken, programın moderatörünün CHP’liye ‘beklenen itirazı yapmadığını, cılız ifadelerle durumu geçiştirdiğini’ öne sürdü.

Bahçeli’nin mesajları özetle şöyle:

“Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner’den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir.

Reklam

Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur.

Habertürk’te, CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi.

Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır.

Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkâr RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertiptir. Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK’e saldıran pek çok! Çarpıklık işte buradadır.

Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün güvenlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkmaza hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satılmış diyenleri görmeyen; bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin.

(…)

CHP Genel Başkanı’nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem sahiplerinin RTÜK kararını ‘Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret’ gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır.

Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız. Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye’yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız.”