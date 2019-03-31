Tank palet fabrikası özelleştirmesi oy kaybettirdi ama AKP kazandı

Özelleştirilerek Katar’a kiralanan tank palet fabrikasının çalışanlarının bulunduğu Sakarya’nın Arifiye ilçesinde seçimi yine AKP kazandı. Oyların yüzde 95’inin açıldığı saat 22.50 itibariyle AKP’li İsmail Karakullukçu yüzde 63 oy aldı. BBP’li aday yüzde 17 alırken CHP’nin adayı yüzde 14,7 oy alabildi.

MHP Arifiye’de aday göstermemişti.

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Fotoğraf: DHA

‘Cumhur ittifakı’ da Arifiye’de oy kaybetti. 2014 yılında AKP adayı Karakullukçu yüzde 65,51 oy alırken MHP’li aday yüzde 15,85 oranında oy almıştı. CHP’nin oyu ise yüzde 7,17 olmuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1975 yılında kurulan tank palet fabrikasının, özelleştirme adı altında AKP’li iş adamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC-Katar ortaklığına devredilmesini eleştiriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki 1. Ana Bakım Fabrikası’nın özelleştirilme kararıyla ilgili, “Arifiye’deki mevcut personelin tasviyesi oradaki personelin işinden, aşından edilmesi söz konusu değil. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikanın verimliliği, üretkenliği ve gücünü artırmaktır” demişti.

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