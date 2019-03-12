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Yaramazlara biraz batar!

Tank fabrikası özelleştirmesini protesto mitingine valilik engeli

Türk Harb-İş Sendikası’nın Ankara’da, Sakarya’daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı düzenlemek istediği mitinge valilik izin vermedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank palet fabrikasının BMC firmasına 25 yıllığına devredileceğini açıklamıştı.

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BMC firması AKP’li Ethem Sancak ve Katarlı işinsanlarına ait. Fabrikanın devrine ilişkin kamuya açık yarışmalı ihale yapılmamıştı.

‘İşçileri korumazsanız üzerimize düşeni yaparız’

Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozel, valiliğin kendilerine mitinge ‘güvenlik nedeniyle‘ izin vermediğini söylediğini aktardı.

Haklı talebimizi bir kere da başkentten haykıracaktık” diye konuşan Bozal, özelleştirme sonrası işçileri koruyan hükümler olmazsa ‘üzerlerine düşeni yapacaklarını‘ belirtti.

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