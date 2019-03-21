Tank fabrikası işçileri tayin istedi: Bu vebali alamayız

Özelleştirmeye açılan Sakarya’daki tank palet fabrikasında çalışan işçiler tayin edilmek için dilekçe verdi. Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, “Biz ordu malının Katarlılara verilmesinin vebalini alamayız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank palet fabrikasının BMC firmasına 25 yıllığına devredileceğini açıklamıştı. BMC firması AKP’li Ethem Sancak ve Katarlı işinsanlarına ait. Fabrikanın devrine ilişkin kamuya açık yarışmalı ihale yapılmamıştı.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, fabrikada çalışan 695 işçiden 605’i, kritik askeri bilgileri Katarlı şirketle paylaşmak istemediklerini belirtti.

Sendika başkanı Yavuz, tayin dilekçesi vermeyen yaklaşık 90 işçinin ise genelde emekliliği dolan ya da emekliliğine kısa süre kalan personelden oluştuğunu kaydetti.

Yavuz, tayin istemelerinin gerekçesi olarak şunları söyledi: “Daha ihale şartnamesi hazırlanmadan, ilan verilmeden, ihalesi yapılmadan fabrikamızı Katarlı şirkete devrettiklerini söylüyorlar. Bu anlayışa karşı haklarımızı nasıl koruyacağız? Türk ordusunun malını Katar’a satıyorlar. Ordu malı, vatan meselesidir. Bunun parçası olamayız. Bu işin vebalini alamayız. Bu nedenle tayinlerimizi istedik.”

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