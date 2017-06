Tanju Çolak’tan al haberi: Arda Turan, Fatih Terim’in iki yardımcısını milli takım uçağında istememiş 

Eski futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Tanju Çolak, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’ın yolculuk öncesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki yardımcısını uçakta istemediğini öne sürdü.

‘Terim’e takım olarak istemediklerini söylüyor’

Bu iddiasını “Dürüstlüklerine imza atacak kadar inanıyorum” dediği ‘gazeteci arkadaşlarına’ dayandıran Çolak şunları söyledi: “O uçağa binmeden önce Arda Turan gidiyor, Fatih Terim’le konuşuyor. ‘Biz iki kişiyi istemiyoruz’ diyor. Avrupa Şampiyonası’nda haberleri gazetecilere servis eden iki kişi var orada. İsimlerini de biliyorum da bende kalsın. İsim vermek istemiyorum. ‘Onlar lütfen uçakta olmasın’ diyor Arda. Hocaya da takım kaptanı olarak söylüyor. Fatih Terim’in yardımcılarından Bülent Bayraktar ve Hande Sümertaş. Söylememi istedin, söyledim. Uçakta olmasınlar diye rica ediyor. Takım olarak istemediklerini söylüyor. Fatih Terim ‘Tamam’ diyor ama ikisini de uçağa alıyor.”

‘Basın toplantısına özür dilemek için geliyordu’

Turan’ın milli takımı bıraktığı açıkladığı basın toplantısına gazetecilerden özür dilemek için geldiğini savunan TRT Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Özür dilemek için geliyordu ama bizim basınımız hiç suçlu değildir. Her şeyi yazarlar, her şeyi çizerler, her şeyi bilirler ama doğrulatma yok. Ailesi için yazarlar, para için yazarlar, her şeyi yazarlar. Onlardaki özgürlük kimsede yok. Birbirlerini de hiç sevmezler ha! Ama ağabey olduğu zaman hemen kucaklarlar. Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye küfretmesini yadırgıyorum, kınıyorum. Boğazını sıkmasını kınıyorum. Ama onun haricinde işin sadece bu yönünü niye çıkarıyorlar? Şimdi Arda buraya kadar geliyor, özür dilemek düşüncesinde ama ne yazık ki bizim gazeteciler, şovmenler Arda’nın basın toplantısını terk ediyor. Kardeşim madem basın toplantısını terk edecektin, niye oradasın? Niye bu şovu yapıyorsun? Amacın ne? Bu kaprislerin ne? Bu egon ne? Topçu olamamışsın ama yazmaya geldi mi yazıyorsun. Özgürlüğün var öyle mi?”