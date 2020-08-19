Tanısı 17 yıl geç konan hastaya 500 bin sterlin tazminat

Britanya’nın Nottingham kentinde yaşayan bir kadın, doktorlar, kendisine endometriozis tanısı koymakta 17 yıl geciktiği için 500 bin sterlin (4 milyon 885 bin lira) tazminat aldı.

Fotoğraf: BBC

Frances Bell, belirtilerin görüldüğü 1997’de, 14 yaşındayken doktora gitti. Hassas bağırsak sendromu da denen irritabl bağırsak sendromu (IBS), tanısı kondu. Yıllarca ağrı çeken, iyileşmeyen Bell, defalarca doktora gitti. Ama sonuç alamadı.

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2014 yılında, ‘rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalık’ olarak tanımlanan endometriozis tanısı konuldu. Doktorlar, tanı koymakta 17 yıl gecikmişti.

Notthingham Üniversitesi Hastaneleri’nin bağlı olduğu kuruluş, endometriozis belirtileri olmasına rağmen gerekli tetkiklerin yapılmadığı ve tanı konulmasının geciktiğini ve tazminat ödenmesini kabul etti.

2015 yılında ameliyat olan Bell’in hastalığının ağır ve ileri evre olan dördüncü evrede olduğu anlaşıldı.

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Doğal yolla hamile kalamayan 37 yaşındaki Bell, 2018 yılında tüp bebek yöntemiyle anne oldu. ‘Harry’ adında bir oğlu bulunan Bell, “Bana yıllarca belirtileri abarttığım söylendi. Neyse ki sonunda anlaşıldı. Daha önemlisi anne oldum ama doktorların ihmali nedeniyle yıllarca çok zorlandım” dedi.

Tazminatı başta oğlu olmak üzere ailesi için harcayacağını belirten Bell, kendisi gibi geç tanı konan çok sayıda kadının varlığından haberdar olduğunu söyledi.