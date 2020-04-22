Tanık bilgi verdi: Altı yıl önce kaybolan iki işadamının gömüldüğü söylenen yerde kazı yapılıyor

Trabzon’da, altı yıl önce ortadan kaybolan işadamları Mehmet Kaplan (38) ve Köksal Kol’un bulunması için özel ekip oluşturan polis gizli tanığa ulaştı. Tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda, ikilinin öldürülüp gömüldüğü iddia edilen yerde kazı çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Sürmene ilçesinde, 26 Haziran 2014’de ortadan kaybolan Kaplan ve Köksal Kol için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde kurulan özel ekip kayıp işadamları için yeniden araştırma başlattı. Ulaşılan gizli tanık, E.A. adlı kişinin iki işadamını öldürüp kazdığı çukura gömdüğünü iddia etti. Ekipler, E.A.’yı yakalamak için çalışma başlatırken, Maçka’da ormanlık alanda kazı yaparak ceset aramaya başladı.

Kızı Erdoğan’a mektup yazmış

Kaplan’ın kızı Elif Kaplan’ın (19), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak yardım istediği ortaya çıktı. Elif Kaplan şu ifadeleri kullandı:

”Cumhurbaşkanımıza mektup yazarak babama olan özlemimi ya ölüsü ya dirisinin bulunmasını istediğimi belirttim. Artık umudumuz bitti, hayatta olduğunu düşünmüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, babam öldüyse eğer mezarına gitmek istiyorum. Babamın mezar taşına dokunmak, ona dua okumak istiyorum. Bari ölüsünü bulsunlar. Bir insan babasız kalmadan, babasızlığı anlayamaz. Bir evde babamın olmayışı ormanda ağacın olmayışı gibi, her zaman yokluğunu hissediyorum.”