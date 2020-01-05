Taner Timur: Şam’da namaz kılmayı düşleyenler, evlerine dört milyon sığınmacıyla dönmüştü

Oysa Erdoğan ısrarlıydı; tezkere Meclis’ten geçti; gereği yapılacaktı. Ve böylece sekiz yıl önce başlayan ‘Arap Baharı’nın Türkiye’deki bilançosu da şekilleniyordu. Sekiz yıl önce Suriye iç savaşında taraf olarak Şam’da namaz kılmayı düşleyenler, evlerine dört milyon civarında Suriyeli sığınmacı ile dönmüşlerdi. Eğer Libya iç savaşına taraf olunursa, bunun getirileri de ilerde görülecekti. Oysa bunların hiç de hayırlı olmayacağı şimdiden belliydi!

Taner Timur’un yazısı