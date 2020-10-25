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Yaramazlara biraz batar!

Taner Timur: AKP temel fikirlerini hep gizledi ve hep başkalarının fikirleriyle yönetti

Oysa bana kalırsa söyledikleri hiç de yanlış değildi; sadece eksikti ve gerçeğin yarısını ifade ediyordu. Çünkü Tayyip Bey bu ‘kendini anlatamama’nın -aslında çok iyi bildiği- nedenini açıklamıyor ve böyle bir açıklamayı da herhalde zamana ve zemine uygun bulmuyordu.

Gerçek şu ki, AKP yönetimi, on sekiz yıllık iktidarı boyunca kendisini hiçbir zaman açıkça ‘anlatmak‘ istemedi ve bu yüzden de ‘fikrî iktidarını‘ kuramadı. Temel fikirlerini hep gizledi ve sonuç olarak da ülkeyi hep başkalarının fikirleriyle yönetti. Tek bir şartla! Bu fikirlerin, parti kurucularının -hatta onların da bir kısmının- nihaî hedeflerine aykırı düşmemesi koşuluyla! “Yeter ki kan uyuşmazlığı olmasın!” diyordu Abdullah Gül; kendisi de ‘uyuşmazlığa‘ düşmeden önce! Oysa bu durumda medyanın yüzde seksen veya doksanına değil, yüzde yüzüne de hükmetseniz, yine ‘fikrî iktidar’ınızı kuramazsınız!

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Taner Timur’un yazısı

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