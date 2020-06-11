Tandıra düşen kızını kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen iki yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne Hacer Ergül yanarak hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye aştı kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki üç çocuk annesi Ergül, öğle saatlerinde ekmek pişirdiği sırada yanında bulunan kızı Ayşegül tandıra düştü.

Reklam

Kızını çıkarmak isterken yüz üstü tandıra düşen Ergül olay yerinde hayatını kaybetti. Çığlık sesiyle koşan komşuları, Ergül’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda derin yanıklar oluşan minik Ayşegül’ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı.

Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Hacer Ergül’ün cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Reklam

Ergül’ün köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan eşi Fuat Ergül’ü jandarma ekipleri ve yakınları teselli etti.