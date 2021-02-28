Tampon kullandığı için işten atıldığını söyleyen cezaevi çalışanı dava açtı

ABD’nin Virginia eyaletindeki bir cezaevi çalışanı, regl döneminde kullandığı tampon, vücut tarama cihazından geçerken ‘içeri sokulması yasak bir şey’ sanıldığı için işinden kovulduğunu belirterek dava açtı.

Fotoğraf: /health.clevelandclinic.org

Augusta Correctional Center’da dental hijyenist olarak görev yapan Joyce Flores, Temmuz 2019’da, işe gittiğinde yapılan güvenlik kontrolünde tamponun cezaevine sokulması yasak bir şey sanıldığını anlatarak, “Defalarca regl olduğumu ve tampon kullandığımı söylememe rağmen ikna olmadılar ve kovuldum” dedi.

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Flores, Kasım 2019’da kendisine yapılan muamelenin cinsiyet ayrımcılığı olduğunu savunarak dava açtı. Eyalette, cezaevlerinden sorumlu daire, Flores’in, cinsiyet ayrımcılığı yapılarak işten çıkarıldığına dair yeterli kanıt sunmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesini istedi. Ancak, mahkeme hafta içinde davanın görülmesini kararlaştırdı.

O gün saatlerce sorgulandığını, arabasında, dolabında, çantasında arama yapılmasına izin verdiğini ancak cezaevindeki güvenlik görevlilerini ve yönetimi ikna edemediğini belirten Flores’in dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Flores kesinlikle içeri yasak bir şeyi sokmaya niyetlenmemiştir. Kadınların regl döneminde kullandığı hijyenik ürünlerden tamponu kullandığı için işinden olmuştur.”

Virginia’da, 2018 yılında cezaevlerine ziyaret giden kadınların tampon kullanması yasaklanmış, bu karar tartışmalara neden olmuştu. Gerekçe olarak vücut tarama cihazlarında tamponun uyuşturucu gibi, içeri girmesi yasak ürünlerden ayırt edilmesinin zor olduğu gösterilmişti.

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Flores’in dilekçsinde, cezaevi çalışanlarına böyle bir yasak getirilmediğinin altı çizildi.