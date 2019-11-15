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Yaramazlara biraz batar!

Tampon bölgedeki IŞİD üyesi uçakla ABD’ye gönderildi

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda yakaladığı ve sınır dışı ettikten sonra tampon bölgede kalan IŞİD üyesi İstanbul’dan uçakla ABD’ye gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin Edirne’den 11 Kasım’da sınır dışı ettiği ABD uyruklu IŞİD’liyi Yunanistan kabul etmemiş, Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunan görevliler, IŞİD’liyi kabul etmeyerek yaya olarak Türkiye tarafına göndermişti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen IŞİD üyesiyle ilgili ”Biraz önce uçakla ABD uyruklu DAEŞ’li ABD’ye sınır dışı edildi” dedi.

Soylu, ayrıca, üç yabancı uyruklu IŞİD üyesinin daha bugün sınır dışı edildiğini ve Avrupa ve Türkiye’de bombalı saldırı düzenleyen bir IŞID üyesinin yakalandığını açıkladı.

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