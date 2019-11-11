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Yaramazlara biraz batar!

Tampon bölgede kaldı: Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan almadı

Türkiye’nin Edirne’den sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan kabul etmedi. Türkiye’nin de topraklarına sokmadığı militan tampon bölgede kaldı.

Fotoğraf: DHA

Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan IŞİD’li, İstanbul Göç İdaresi’nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye götürüldü. Militan, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a sınır dışı edildi.

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Ancak Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunan görevliler, IŞİD’liyi kabul etmeyerek yaya olarak Türkiye tarafına gönderdi. Türkiye de IŞİD’liyi kabul etmedi.

Bunun üzerine IŞİD’li tampon bölgede beklemeye başladı. DHA’nın haberinde, IŞİD’linin ABD vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Türkiye, Suriye’deki harekat sırasında yakalanan IŞİD’lileri, vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlamıştı.

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