Tamire verilen koltuğun döşemesinden 10 bin lira değerinde altın çıktı

Erzincan’da döşemecilik yapan Murat Soylu tamir için getirilen koltukta, 10 bin lira değerinde altın buldu.

Fotoğraf: DHA

Merkez Çarşısı’nda 28 yıldır koltuk ve sandalye tamiri yapan Soylu’ya öğretmen emeklisi bir müşterisi tamir için koltuk getirdi.

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Soylu, koltuğu tamir etmek için açtığında döşemelerin arasından çeyrek, yarım olmak üzere altın çıktığını görünce şaşırdı.

Müşterisine ulaşan esnaf aynı gün altınları sahibine teslim etti. Koltuğu tamir etmeye devam eden Soylu, mobilyanın diğer bölümlerinden de altın çıktığını fark edince, her yerini aradı. Soylu, toplamda 10 bin lira değerinde altını müşterisine teslim etti.

Yaşlı kadın, örnek davranışından dolayı Soylu’ya teşekkür etti.

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Meslek hayatında bu gibi unutkanlıklarla karşılaştığını ifade eden Soylu “Ev hanımları tedbir için bu tarz şeyler yapıyorlar. Tabii bulduğumuz zaman sahibine teslim ediyoruz” dedi.

‘Piyango çıkmış gibi oluyor’

Unutulan eşyaların müşteriler tarafından sevinçle karşılandığını belirten Soylu, şunları söyledi: “Sonuçta bir hediye gibi oluyor insanlara, iade edince müşterinin bize olan güveni artıyor. Müşterilerimiz sürekli bize ‘Usta yine buldun mu, Diğer koltuğa da bak’ gibi şeyler söylüyor. Piyango çıkmış gibi oluyor. Ancak bu gibi durumlarda tamir veya satış öncesi bu gibi eşyalar mutlaka kontrol edilmeli.”