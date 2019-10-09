Tamir ettiği asansör kabininin altında kalarak hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tamir ettiği asansör kabininin altında kalan 52 yaşındaki teknisyen Recep Tanrıkol yaşamını kaybetti.
Dün akşam Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı’nda meydana gelen olayda, Tanrıkol, apartmanın asansörünü tamir ederken kabin aniden üzerine düştü.
İhbar üzerine apartmana giden sağlık ve itfaiye ekiplerince asansörün altından çıkarılan Tanrıkol’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşananları duyarak gelen teknisyenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, Tanrıkol’un yakınlarını sakinleştirmek için müdahalede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.