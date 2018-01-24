Tamer Korkmaz: Haydut ABD sadece ‘güç’ten anlar

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Haydut ABD, sadece “güç”ten anlar!

Ankara, onların anladığı dilden konuşmaya devam etmelidir.

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Zeytin Dalı Harekâtı, hiçbir surette yarıda kesilmemelidir…

Kuzey Suriye’deki teröristlerin tamamı temizleninceye kadar harekât devam etmek zorundadır. Bir başka deyişle, Irak sınırına kadar gidilmelidir.

Bağımsız Müslüman Türkiye’nin bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için…

-Başka bir çaresi de yoktur.

Haydut ABD’nin bölgede PKK devleti kurma hayalleri ancak bu şekilde toprağa gömülebilir!

Tamer Korkmaz’ın yazısı