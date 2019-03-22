Tamer Korkmaz: Beş sene sonra, yine Ankara Sinemaları’nda gösterimde!

Meral Akşener, 2001’de “Ülkücüydüm, demokrat oldum” demişti!

Yıllarca sonra (2016’da) MHP’nin başına geçme projesinde birdenbire yeniden ülkücü oluvermişti! Amacına ulaşamayınca, kendi partisini kurdu; “ülkücülüğünü” bir kez daha gardırobuna kaldırdı!

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Mansur Yavaş mı; “Bazı başka partilerdeki makamlar yüzünden hiçbir zaman ben davasını, partisini satacak adam değilim” dedikten sadece bir sene sonra (2014’te) CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! Kaybetti…

Beş sene sonra, yine Ankara Sinemaları’nda gösterimde!

Tamer Korkmaz’ın yazısı