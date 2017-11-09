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Tamamlanmıştı: Başrolünde Spacey’nin olduğu film başka aktörle çekilecek

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Oscar ödüllü ünlü oyuncu Kevin Spacey hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle ‘All the Money in the World’ filminde oynayan Spacey’nin sahneleri başka bir aktörle yeniden çekilecek.

Fotoğraf: indiewire.com

BBC Türkçe’nin haberine göre, filmde ‘John Paul Getty’ isimli bir petrol zenginini canlandıran ünlü aktörün yerini Christopher Plummer aldı.

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Sony Pictures yapımcılığındaki film, daha önce duyurulduğu gibi 22 Aralık’ta vizyona girecek.

Spacey’nin filmde, iki haftalık çekim uzunluğunda görüntüsü olduğu, sahnelerinin çoğunda da tek başına yer aldığı açıklandı.

Ridley Scott’ın yönetmen koltuğunda olduğu film, Getty’nin 1973 yılında kaçırılan torununun gerçek hikayesine dayanıyor.

Filmin diğer oyuncuları Mark Wahlberg ve Michelle Williams’ın yeniden çekimlerde rol alacağı da belirtildi.

Netflix, Spacey’nin başrolünde olduğu ‘House of Cards’ dizisinden ünlü aktörü çıkardığını, Spacey’nin hem yapımcılığı hem başrolünü üstlendiği ‘Gore’ adlı filmi de göstermeyeceğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey’in evinde düzenlenen partiye gittiğini, konukların ayrılmasının ardından Spacey’in kendisini yatağa iterek üzerine çıktığını anlatmıştı.

Rapp, sarhoş olduğunu söylediği ünlü aktörü ittiğini ve evden ayrıldığını aktarmıştı.

Rapp’in bu sözleri üzerine Spacey, “30 seneyi aşkın önceki bu olayı hatırlamıyorum. Ancak dediği gibi davrandıysam çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl yaşattığım duygular için de özür diliyorum” demiş ve ‘hayatını eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçtiğini’ açıklamıştı.

Ünlü oyuncu hakkında başka suçlamalar da ortaya atılmıştı.

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