Tamamen sürücüsüz taksiler Çin yollarında: Güvenlik şoförü, uzaktan kontrol yok

Çin’de AutoX isimli şirket tamamen sürücüsüz ‘robotaksi‘ filosunu Şenzen yollarında sürüşe çıkardı.

Fotoğraf: AutoX

Şirket bu alanda ilk olduklarını belirterek, endüstri için önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını söyledi.

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Daha önce halka açık yollarda seyreden otonom araçlarda güvenlik şoförü ya da uzaktan kontrol eden bir operatör olması zorunluydu.

Alibaba tarafından desteklenen AutoX girişiminine 25 araçlık filosu ise tamamen otonom şekilde herhangi bir bölge kısıtlaması olmadan şehirde dolaşabiliyor.

Şirketin yayınladığı tanıtım videosunda Fiat Chrysler Pacifica marka minivan araç şehir merkezinde kendi kendine giderken görülüyor. Arka koltuğuna yolcu alan araçla paket taşınabildiği gibi köpek de seyahat edebiliyor.

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AutoX CEO’sun Jianxiong Xiao bir rüyanın gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “Uzun süredir devam eden çalışmalarımız sonucunda teknoloji, güvenlik şoförünü kaldırabileceğimiz kadar olgunlaştı. Hem yazılımlarımız hem araçlarımızı geliştirerek, düzenlemelerden geçtik. Yollarda her gün 100’ün üzerinde aracımız veri topluyor. Yapay zeka yazılımı daha iyi durumda. Teknik açıdan aracımız hazır.”

Robotaksiler henüz deneme aşamasında, genel halkın kullanımına açılmasının iki sene süreceği öngörülüyor.