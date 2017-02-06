Tamamen kuşatıldılar: Suriye ordusu, El Bab’da IŞİD’in ikmal hattını kesti

Suriye ordusu, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun da hedefindeki El Bab’da IŞİD’in ikmal hattını ele geçirdi.

DHA’nın Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı habere göre Suriye ordusu bu hamleyle IŞİD militanlarının kente silah ve malzeme göndermek için kullandığı yolu kesmiş oldu.

Ordu, El Bab’ın 9 kilometre güneydoğusunda yer alan Tel Uveyşiye tepesini ele geçirdi. El Bab’a giden ana yola hakim bir konumda bulunan tepenin alınmasıyla beraber IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka ile El Bab bağlantısı da kesilmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ve Özgür Suriye Ordusu’yla beraber yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda El Bab, kuzey, doğu ve batı yönlerinden kuşatılmıştı. Suriye ordusunun son hamlesiyle IŞİD, El Bab’da tamamen kuşatıldı.