‘Tamamen duygusal’: Diyalog çağrısı yapan Türkiye’ye Katar’ın yatırımı çok

Körfez ülkelerinin ulaşım, ekonomi ve diplomasi ablukasına aldığı Katar’la krizin aşılması için taraflara diyalog çağrısı yapan Türkiye, doğalgaz zengini Arap ülkesiyle birçok alanda yakın işbirliği içinde.

Dün patlak veren krizde, özellikle dış politikada Katar’la politikaları benzeşen Türkiye’nin Körfez bloku karşısında nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderlerle telefon trafiği yapması, Türkiye’nin iki müttefiği Suudi Arabistan ile Katar arasında ılımlı mesajlar vererek arabuluculuk teklifinde bulunacağı anlaşıldı.

Her iki taraftan da vazgeçemez

Türkiye’nin bu tutumunda Körfez ülkeleriyle arasındaki ekonomik ilişkilerin etkisinin büyük olduğu tahmin ediliyor. Zira Türkiye’nin AKP iktidarında Körfez ülkeleriyle dış ticaretten, doğrudan yabancı yatırımlara ve turizmden şirket alımlarına kadar geniş çaplı ekonomik bağı bulunuyor.

Merkez Bankası Ödeme Dengesi verilerine göre son 15 yıldır Türkiye’de Katar’ın 1.5, Kuveyt’in 1.5, Suudi Arabistan’ın yaklaşık 2 milyar dolar tutarında doğrudan yatırımı bulunuyor.

Katar menşeili çeşitli şirketler Türkiye’de aralarında Finansbank, Digitürk, BMC, Boyner, Arkas gibi markaların da yer aldığı çok sayıda şirkette doğrudan ya da dolaylı olarak hisse sahibi.

TOKİ verilerine göre Türk şirketlerinin yurtdışında sağladığı müteahhitlik hizmetlerinde ise 2016 yılında Katar yüzde 20.8’lik payla ilk sırada yer alıyor.

Havalimanı işletmecisi TAV Havalimanları Holding’in Suudi Arabistan’da, Libya’da ve Birleşik Arap Emirliklerinde ikişer, Katar’da bir tane inşaatı devam eden havalimanı projesi bulunuyor.

‘Yakından takip ediliyor’

Hal böyle olunca Körfez krizinin Türkiye’yi ekonomik olarak etkileyip etkilemeyeceği de yakından takip ediliyor.

Reuters’a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, “Katar ve bölge ülkelerinin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Şu anda ilk etapta Türkiye’ye yönelik makroekonomik anlamda doğrudan bir etki öngörmüyoruz” dedi.

Yetkili olası etkilerle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Şu an yorum yapmak için çok erken, daha dün oldu. Ancak Erdoğan’ın başlattığı diplomasi trafiği önemli. Tedbir almak gerekirse her konuda alınır ancak bence konu şu anda bu aşamada değil. Süreci yakından takip ediyoruz ve bir an önce çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz.”

‘Bazı aksaklıklar olabilir’

Özel sektörün nasıl etkileneceği sorusunu da temkinli yanıtlayan yetkili, “Bölge ülkeleriyle kuvvetli ekonomik ilişkilerimiz var ve yakın konumdayız. Bazı aksaklıklar olabilir mi? Tabi ki olabilir ancak bunlar ekonomimizi şirketlerimizi ciddi anlamda etkileyecek boyuta ulaşmaz” dedi.