Tam üç yıl sonra: IŞİD’in hilafet ilan ettiği Musul’daki tarihi cami ele geçirildi

Irak, bundan üç yıl önce IŞİD’in hilafet ilan ettiği Musul’daki tarihi caminin ele geçirildiğini belirterek, ‘halifeliğin sonunun geldiğini’ duyurdu.

Peşmergeler ve Irak ordusunun IŞİD’e karşı koalisyonunun desteğiyle başlattığı Musul operasyonu aylardır sürüyordu. Operasyonun başarıya ulaşmasının an meselesi olduğu biliniyordu.

Irak ordusu bugün 850 yıllık El Nuri Camii’ni tamamen ele geçirdiğini duyurdu. IŞİD hilafeti bundan üç yıl önce bu camide ilan etmişti. O yüzden camini örgüt için simgesel önemi bulunuyor.

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin az sayıdaki fotoğrafından biri de bu camide çekilmişti.

‘Devletleri çöktü’

Devlet televizyonuna konuşan Irak Ordusu Sözcüsü General Yahya Resul, caminin ele geçirilmesini “Kurmaca devletleri çöktü” diye yorumladı.

IŞİD, bir hafta önce caminin ünlü eğik minaresini havaya uçurmuştu. Iraklı yetkililer, operasyonun Musul’un eski şehir bölümündeki militanlardan temizlenmesiyle önümüzdeki günlerde bitirilmesini planlıyor.