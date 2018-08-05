Tam liste: CHP’de 81 ilin 76’sında delegeler kurultay için imza verdi

CHP’de 81 ilin 76’sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiği ortaya çıktı.

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler dün 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade ediyor. İmzaların teslim edilmesinin hemen ardından “Yeterli imza yok” diye açıklama yapan genel merkez bugün sayının 605 olduğunu açıklamıştı.

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Kurultayın yasal olarak toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade eden muhalifler, 50 kadar delegenin de verilen süre içinde noterden imza attığı halde kendilerine ulaştırmadığını düşünüyor. Bu imzaların iletilmesi için de pazartesi akşamına kadar süre var.

Sabah’tan Erhan Öztürk’ün haberine göre, CHP Genel Merkezi’nde yapılan çalışmada imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı.

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Beş ilde imza çıkmadı

Tunceli, Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop’tan imza veren olmadı.

Yalova, Sakarya, Manisa, Kastamonu, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illerindeyse delegelerin tümü kurultay için imza verdi.

Listeye göre CHP’de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi’nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’ndan ise dört üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

171 delegenin bulunduğu İstanbul’da kurultay toplanması için 71 delege imza verirken, Trabzon’da 11 delegenin 10’u, Konya’da 27 delegenin 20’si, Kocaeli’nde 22 delegenin 14’ü, Ardahan’da dört delegenin üçü, Samsun’da 17 delegenin 14’ü, Bursa’da 35 delegenin 22’si, Denizli’de 14 delegenin 13’ü, Diyarbakır’da 22 delegenin 15’i, Adana’da 25 delegenin dokuzu kurultay için imza verdi.

61 delegesi bulunan Ankara’da 23 delege olağanüstü kurultay için imza verirken, 52 delegesi bulunan İzmir’de 26 delege kurultay istedi.