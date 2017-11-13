‘Tam gün yasası’ndan geri adım sinyali: Sağlıkta esnek çalışmaya geçilebilir

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ‘tam gün yasası’nda geri adım sinyali verdi: “Esnek çalışma modeli üzerinde çalışıyoruz.”

Tıp dünyasınındaki intihar vakalarına ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına da değinen Demircan, “Sağlık hizmeti verenler maalesef fazla çalışmak zorunda. Çalışma şartlarını iyileştireceksiniz başka yolu yok” diye konuştu.

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Akşam’dan Pınar Işık Ardor’un sorularını yanıtlayan bakan, ‘tam gün yasası’yla ilgili sıkıntıların, arz-talep dengesindeki bozukluktan kaynaklandığını belirterek dağılımın eşit ve adil biçimde sağlanabilmesi için ‘zorlayıcı tedbirler’ alınması gerektiğini söyledi: “Arz-talep dengesinin belli bir seviyeye gelmesiyle tam gün ihtiyacı kalkar esnek çalışma modeli gelişir.”

“Esnek çalışma modeli üzerinde çalışıyoruz ama eski sistem gibi düşünmeyin. Bu yepyeni bir model” diyen Demircan, şu bilgileri verdi: “Bakın üniversitede bir hoca üniversitede çalışacak istiyorsa gidecek şehir hastanesinde hizmet verebilecek. Benim şehir hastanemde bir profesörüm varsa üniversitenin ihtiyacı varsa o da gitsin üniversitede sözleşmesini yapsın, dersini versin. Kendi koyduğumuz kuralların altında sıkışıp kalmamalıyız. Elbette ki bunu yaparken insanımızın da hizmeti verenin de memnuniyeti olmalı. Şu anda uyguladığımız çalışma modeli bunu sağlamıyorsa bunu ben geliştirmeliyim. İşte o geliştirme arayışının çalışmasıdır esnek çalışma modeli.”

Bakan bu yeni modelin tartışılması için ilerleyen dönemde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna aktarılacağını da belirtti.

‘Üniversiteleri birleştirelim’

Planlanan yeni yapının kapsadığı konulardan biri de üniversite hastaneleri.

Bu konuda da bir kanun çalışması olduğunu belirten bakan şunları söyledi: “Üniversiteleri birleştirelim. Hastaneler tek kurum altında yönetilsin. Bu mekânları yenilenmesi lazım ilk önce. Pek çok üniversite hastanesi dökülüyor. Bu hastanelerde hastalarımıza sağlıkla ilgili ürünleri aldırıyorsak burada bir sıkıntı var. Vatandaş bunu şu yönetiyor, bu yönetiyor bilmez sonunda faturayı bize keser. YÖK’le konuşuyoruz görüşüyoruz onların da taslağı var. Çok geçmeden bu konuyu çözeceğiz.”

‘Çalışan sayısını hızla artıracaksınız’

Demircan tıp dünyasını etkileyen intihar vakalarına ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına da değindi.

Üç intiharın ardından doktorlar ve sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ve koşulları Meclis gündemine taşınmıştı. İntihar eden iki hekim arkalarında bıraktıkları notlarda sağlık çalışanlarının yıllardır yakındıkları ağır çalışma koşullarının kendilerini bunalıma sürüklediğini dile getirmişti. Üç intiharın ardından doktorların ve sağlık çalışanlarının mesai saatlerini rahatlatacak düzenlemeler yapılmasına karar verilmişti.

Demircan şöyle konuştu: “Sağlık hizmeti verenler maalesef fazla çalışmak zorunda. Arz ve talep noktasında baktığımızda doktor açığımız varsa mevcut doktorunuz fazla çalışıyor demektir bu kadar açık yani. Hemşire açığımız varsa mevcut hemşiremiz fazla çalışıyor demektir. Peki, nasıl çözeceksiniz? Çalışma şartlarını iyileştireceksiniz, sürenin ilavesinde adil davranacaksınız, normlara uymaya gayret edeceksiniz ve çalışan sayısını hızla artıracaksınız başka yolu yok.”

“Hekim sayımızda açığımız var, gerek pratisyen gerek uzmanlar açısından” diyen bakan, kurası çekilip yeri belirlenmiş hekimlerin OHAL yasakları gereği güvenlik soruşturmasını beklemek durumunda olduğunu kaydetti.