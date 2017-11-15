Tam gaz: Yıldırım ailesinden ‘Paradise Papers’ı yayınlayan Oda TV’ye dava

Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun ‘off shore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan ‘Paradise Papers’ belgelerini haberleştiren Oda TV’ye 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı. Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’, ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı bu şirketlerin varlığını dün yaptığı açıklamayla kabul etmiş ve “Bunun gizli bir tarafı yok” demişti.

Reklam

Yıldırım, ayrıca “Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmayacaksınız” ifadesini kullanmıştı.

‘Paradise Papers’ı yayınlayan Cumhuriyet gazetesine de 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı.

‘İtibara zarar verilmek istendi’

AA’nın haberine göre, Yıldırım’ın avukatı aracılığıyla Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, ‘odatv.com’da 5 Kasım’da ‘Dünyayı sarsacak belgelerden Binali Yıldırım’ın iki oğlu çıktı’, 8 Kasım’da ‘Oğlu Binali Yıldırım’ı dinlemedi mi?’, 9 Kasım’da da ‘Böyle oğlum olsun 1 milyar borcum olsun diyecek’ başlığıyla haberler yapıldığı belirtildi.

Dilekçede, ‘sürekli ve sistemli’ bir şekilde Yıldırım ve oğulları hakkında yapılan haberlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ‘tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtılıp’ Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istendiği ifade edildi.

Yıldırım’a halkın nezdinde duyulan ‘güven ve gösterilen itibarın’, bu tür ‘asılsız, mesnetsiz ve karalama’ amacıyla hazırlanan haberlerle sarsılmak istendiği vurgulanan dilekçede, “Sayın başbakanın hiçbir ticaret şirketi ile ilgisi bulunmamaktadır. Çocukları adına kayıtlı olan şirkette tamamen yasal düzenlemelere uygun şekilde işletilmektedir ve bir vergi kaçırılması gibi çirkin bir durum asla söz konusu değildir” denildi.

Dava dilekçesinde, Binali Yıldırım için 250 bin, Erkam Yıldırım için 125 bin ve Bülent Yıldırım için 125 bin lira manevi tazminatın davalılar Oda TV adına imtiyaz sahibi Soner Yalçın ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’ndan tahsil edilmesi talep edildi.