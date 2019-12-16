Tam 17 yıl sonra: Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri Ukrayna’da yakalandı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesinin 17’inci yıldönümünde, katil zanlılarından 45 yaşındaki N.G.B.’nin Ukrayna’da yakalandığı ortaya çıktı.

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen N.G.B’nin, Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından (görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsar) tespit edildiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcı Zafer Ergün’ün yakalama kararı ve Interpol’ün kırmızı bülten çıkartması sonrası N.G.B’nin Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İlerleyen süreçte Ukrayna mahkemesi, yaklaşık üç ay cezaevinde kalan N.G.B.’nin tutukluluğunu, N.G.B.’nin avukatlarının talebi üzerine ev hapsine çevirdi. Ancak Kiev savcılığının başvurusu üzerine iki aydır ev hapsinde bulunan şüpheli N.G.B.’nin yeniden tutuklanması talebiyle dava açıldı. Davanın kasım ve aralık aylarındaki duruşmaları, dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle ertelendi.

Mahkeme dava dosyasının gönderilmesi için bir sonraki duruşma tarihini 10 Ocak 2020 olarak belirledi. Böylece beş aylık süreçte 10’a yakın duruşmanın çoğu çeşitli gerekçelerle ertelenmiş oldu.

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Hablemitoğlu, öldürüldüğü için tamamlayamadığı ‘Köstebek’ isimli araştırma kitabında Fethullah Gülen örgütlenmesini yazmıştı. Vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlanan kitabında ‘FETÖ’ mensuplarının yabancı devletler adına gönüllü casusluk yaptığını öne sürmüştü.

Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren örgütler ve Alman vakıfları ile Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye’de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda konferanslar vermiş, çalışmalarını ‘Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası’ adlı kitabında toplamıştı.