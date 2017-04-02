Talisca’ya ‘milli ara’ yaramış: Gol atamadığım için özgüven eksikliği yaşıyordum 

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ettiği maçta muhteşem bir frikik golüne imza atan Brezilyalı oyuncu, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendisine yaradığını söyledi.

‘Gol atamadığımda ister istemez etkilendim’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Milli takım arası benim için her bakımdan oldukça faydalı geçti” diyen Talisca, şöyle devam etti: Çok sıkı çalıştım ve özgüvenimi tazeledim. Ben gol atmaya alışkın bir oyuncuyum. Gol attıkça özgüvenimi yükseltiyorum. Birçok maçta gol atamadığımda bu durumdan ister istemez etkilendim. Doğrusunu söylemek gerekirse milli takımdan önce özgüven eksikliği, yıpranma vardı. Milli takım arasında hem çok sıkı çalıştım hem de mental olarak çok iyi dinlendim. Bireysel olarak bazı eksikleri kapatmaya çalıştım. Sizin de söylediğiniz gibi bu akşam da bunun meyvesini topladım. Tabii bunu devamlı olarak yapmam lazım. Az önce de belirttim; gol attıkça özgüven yükseliyor. Bu da benim doğal yeteneklerimi ortaya çıkarmam için daha uygun bir ortam oluşturuyor.”