Talimhane’de yangın çıktı: Bir kişi yaralandı

Beyoğlu’nun oteller bölgesi olarak bilinen bölgesi Talimhane’de yangın çıktı.

Adülhak Hamit Taran Caddesi üzerinde bulunan ve genelde Arap turistlerin tercih ettiği bir kafe-restorantta elektrik panosundaki tamirat sırasında saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.

İçeride bulunan malzemelerin alev almasıyla çalışanlar itfaiyeden yardım istedi. Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında yollar güvenlik için trafiğe kapatıldı. Yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.