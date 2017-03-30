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Talimatı kayyım verdi: Diyarbakır’daki Mervani kabartmaları kırıldı

 

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Mervani kabartmaları kayyımın talimatıyla kırıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’den Cumhur Daş’ın haberine göre Yenişehir belediyesine kayyım olarak atanan kaymakam Mehmet Özel, içinde söz konusu kabartmaların da olduğu parkı ziyaret etti. Özel’in ziyareti sonrasında ise Mervani kabartmaları kırıldı.

Kabartmaların bulunduğu park, 2012 yılında Yenişehir belediyesi tarafından açılmış ve ‘Mervani Parkı’ ismi verilmişti. Ancak Diyarbakır valiliği, belediyenin isim önerisini kabul etmemişti.

İsim izninin çıkmaması üzerine belediye, valiliğin bu ismi yasakladığına dair bir tabelayı parka asmıştı. Halkın da ‘Mervani Parkı’ olarak kabul ettiği alana Mervanilerin tarihini anlatan kabartmalar da yapılmıştı.

Mervaniler, 983-1085 yılları arasında Diyarbakır ve çevresinde hüküm sürmüş bir Kürt hanedanlığıydı.

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