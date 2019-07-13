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Yaramazlara biraz batar!

Taliban’dan otel saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın Türkmenistan sınırında yer alan Badghis vilayetinde Taliban’a bağlı silahlı milisler bir otele saldırı düzenledi. Olayda en az üç güvenlik görevlisi hayatını kaybederken dördü polis 10 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: mepanews.com

Euronews’un haberine göre, saldırının yapıldığı otel, emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede bulunuyor. Saldırganların otele girdikten sonra emniyet binasına da saldırdıkları bildiriliyor.

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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusret Rahimi, Kale-i Nav kentindeki otele saldırı düzenleyen ve üç kişi olduklarını belirttiği intihar eylemcilerinden ikisinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, kalan bir eylemci ile çatışmanın devam ettiğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu ise Taliban üstlendi.

Öte yandan Afganistan’da görevli bir Amerikan askeri de hayatını kaybetti. NATO’dan yapılan açıklamada, NATO çatısı altında faaliyet gösteren Kararlı Destek Misyonu’nda görevli bir Amerikan askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

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