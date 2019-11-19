Taliban ile Afgan hükümeti arasında takas: İki profesöre karşı üç üye

Taliban, esir tuttuğu iki profesörü, üç üyesiyle takas etmek amacıyla serbest bıraktı. Afgan hükümeti ise üç Taliban üyesini serbest bırakacağını duyurdu.

Weeks ve King, 2017 çekilen video görüntüsü aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump’tan serbest bırakılmaları için anlaşmaya varmasını talep etmişti.

BBC’deki habere göre ikisi de İngilizce profesörü ABD’li Kevin King ve Avustralyalı Timothy Weeks’in üç Taliban üyesiyle takas edilmesiyle barış görüşmelerinin yeniden başlatılması hedefleniyor.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amerikan Üniversitesi’nin akademisyen kadrosunda yer alan, 2016’da, üniversitenin yerleşkesinden kaçırılan profesörler, bu sabah ülkenin Nevbahar bölgesinde ‘teslim edildi’. İkili, ABD’ye ait bir helikopterle bölgeden ayrıldı.

Serbest bırakılan Taliban üyelerinin üçü de ‘üst düzey’ isimler. Biri Taliban’ın kolu Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Anas Hakkani. Diğerleri ise Hacı Kali Han ve Hafız Raşit.

Bu üç ismin takas anlaşması nedeniyle Katar’a yollandığı belirtildi ancak Taliban’a teslim edilip edilmediği netlik kazanmadı.