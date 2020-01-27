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Yaramazlara biraz batar!

Taliban: Afganistan’da ABD uçağını düşürdük

Afganistan’ın Gazne kentinde dün düşen uçakla ilgili açıklama yapan Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, ‘ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini’ iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

Uçakla ilgili çıkan ilk haberlerde uçağın Ariana Afgan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı olduğu öne sürülmüş, firma ise uçağın kendilerine ait olmadığını duyurmuştu.

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Uçağın istihbarat toplama görevinde olduğunu söyleyen Taliban sözcüsü, üst düzey yetkililer dahil uçakta bulunan herkesin öldüğünü öne sürdü.

Reuters’a konuşan ABD’li savunma yetkilisi hiçbir üst düzey ABD’li yetkilinin ölmediğini, olayı araştırdıklarını kaydetti.

NATO henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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