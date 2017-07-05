Talep listesini reddeden Katar’a Körfez ablukası sürecek

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Katar’ı ablukaya alan Körfez ülkeleri, taleplerinin Doha tarafından karşılanmadığını ve boykotun süreceğini açıkladı.

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

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Ancak Katar’ın, 13 maddelik talep listesinin kabul görmediğini açıklayan Körfez ülkeleri, Katar’a yönelik yeni yaptırımlar uygulanmayacağını duyurdu.

Talep listesinde Al Jazeera’nin ve Katar’daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Katar’ın dört ülkenin 13 maddelik talebine genel olarak olumsuz yanıt verdiğini belirterek, “Bunu Katar’ın politikalarında geri adım atması için bir zemin olarak görmüyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyir ise “Katar politikalarını değiştirene kadar ekonomik ve siyasi boykot sürecek” ifadelerini kullandı.